福田彩乃、入園式コーデで長男＆夫とファミリーショット公開 「旦那さんスタイル良くてイケメン感すごい「ネイビーのセットアップがすごく上品」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】タレントの福田彩乃が4月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男の入園式を迎えたことをファミリーショットとともに報告し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳美人タレント「ネイビーのセットアップがすごく上品」長男入園式家族3ショット
福田は「入園おめでとう」と桜の絵文字を添えて綴り、家族3人で手をつないだ記念写真を投稿。福田は紺色のセットアップにベージュのパンプスを合わせた上品な入園式スタイルで、紺色のスーツをスタイリッシュに着こなした夫とともに、長男の手を握っている。
この投稿は、入園への祝福の言葉とともに「幸せが伝わる笑顔」「ネイビーのセットアップがすごく上品」「旦那さんスタイル良くてイケメン感すごい」「笑顔もコーデも理想の家族」などと反響を呼んでいる。
福田は、1988年9月18日生まれ、愛知県出身。ものまねタレントとしてブレイクし、2020年4月に一般男性と結婚。2022年4月に第1子、2025年12月に第2子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳美人タレント「ネイビーのセットアップがすごく上品」長男入園式家族3ショット
◆福田彩乃、長男入園式でファミリーショット
福田は「入園おめでとう」と桜の絵文字を添えて綴り、家族3人で手をつないだ記念写真を投稿。福田は紺色のセットアップにベージュのパンプスを合わせた上品な入園式スタイルで、紺色のスーツをスタイリッシュに着こなした夫とともに、長男の手を握っている。
◆福田彩乃の投稿に反響
この投稿は、入園への祝福の言葉とともに「幸せが伝わる笑顔」「ネイビーのセットアップがすごく上品」「旦那さんスタイル良くてイケメン感すごい」「笑顔もコーデも理想の家族」などと反響を呼んでいる。
福田は、1988年9月18日生まれ、愛知県出身。ものまねタレントとしてブレイクし、2020年4月に一般男性と結婚。2022年4月に第1子、2025年12月に第2子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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