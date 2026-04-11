timelesz篠塚大輝“アイドルになって1年2か月”私生活の変化明かす「結構すごくないですか？」
【モデルプレス＝2026/04/11】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が2026年4月11日、自身がパーソナリティを務めるTBSラジオの新番組「…＆シノ！from timelesz」（読み方：アンドシノフロムタイムレス／毎週土曜16時〜16時30分）に出演。私生活の変化を明かした。
【写真】timelesz篠塚“加入決定直後”約1年前の姿
2025年2月15日、オーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）を経て、timeleszに加入した篠塚はこの日、“丁寧な暮らし”を心がけていると口に。「最近、朝ヨーグルトを飲んでいます。これ、僕的にはかなり丁寧な暮らしで」と語った。
続けて「僕、アイドルになって1年以上経ちますけど、元々本当にただの大学生だったので自堕落な生活がずっと長くて。朝ごはんは食べずに、昼めっちゃ食べて夜もめっちゃ食べて深夜までゲームしてお腹空いたら食べに行って寝る、の繰り返しだった」と振り返り「朝ヨーグルトとかは僕的にはすごい進歩」と私生活の変化を伝えた。また「芸能界に入ってアイドルになったからにはちゃんとやっていかなきゃいけないなと思って、それこそ洗顔とかも最近はだいぶ板についてきました」と話していた。
さらに、冷蔵庫の中身も以前と比べて変わったと前置き。元々はジュースとコーヒーのみ入れていたそうだが、現在はヨーグルトとバナナと納豆が入っていると明かし「結構すごくないですか？オーディションのときから僕を観てくれてる人とかだったら驚愕なんじゃないですかね」とユーモアを交えて伝えていた。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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【写真】timelesz篠塚“加入決定直後”約1年前の姿
◆篠塚大輝、私生活の変化語る
2025年2月15日、オーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）を経て、timeleszに加入した篠塚はこの日、“丁寧な暮らし”を心がけていると口に。「最近、朝ヨーグルトを飲んでいます。これ、僕的にはかなり丁寧な暮らしで」と語った。
◆篠塚大輝、冷蔵庫に入れているものは？
さらに、冷蔵庫の中身も以前と比べて変わったと前置き。元々はジュースとコーヒーのみ入れていたそうだが、現在はヨーグルトとバナナと納豆が入っていると明かし「結構すごくないですか？オーディションのときから僕を観てくれてる人とかだったら驚愕なんじゃないですかね」とユーモアを交えて伝えていた。（modelpress編集部）
情報：TBSラジオ
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