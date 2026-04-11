「お醤油買ってくる」と言い残し帰らないツマ。探す夫を「よからぬ噂」で翻弄する「他人」が期待するもの

ストレスを溜めながら家族の世話をする女性

夫、子ども、義理両親、職場、ママ友などからのストレスを心に溜めながら、笑顔で家族の世話をする女性。彼女らのリアルな揺らぎを描き出し、多くの共感を集めているのが、コミックエッセイの名手、野原広子さんだ。

2013年『娘が学校に行きません- 親子で迷った198日間 』（メディアファクトリー）でデビュー、2021年『消えたママ友』（KADOKAWA）『妻が口をきいてくれません』（集英社）で第25回手筭治虫文化賞短編賞を受賞。その後も、『人生最大の失敗』（オーバーラップ）、『今朝もあの子の夢を見た』（集英社）、『赤い隣人〜小さな泣き声が聞こえる』（KADOKAWA）など、多くの話題作を出してきた。

そんな野原さんの最新刊『うちのツマ知りませんか』（オーバーラップ）が、今年1月に出版された。

物語は、結婚30年の夫婦に起こった事件から始まる。ある晩、妻・ヨシ子が「お醤油買ってくる」と言い残して外出し、そのまま戻らない。

夫の康は当初こそ事態を軽く見ていたものの、パート先を訪ねるとすでに退職済みで、息子にも連絡がないことが判明。警察にも行くなどツマの足取りを追うが、自分がヨシ子のことをほとんど理解していなかったことに気づかされる。

さらに康自身も、職場の部下に妻の悪口を言ったり、ツマに内緒で、離婚したばかりの部下のアパートの保証人になるなど、誠実とは言えない行動もあぶり出される。

一方のヨシ子は、家を出て、行き場のないまま雨に打たれていたところを、見知らぬ老女に拾われていた。

短期連載第8話となる本編では、知らなかったツマの過去を知らされた康の怒りが描かれる。

ツマの「よからぬ噂」のお相手

ヨシ子が辞めたパート先に再び訪れた夫の康は、以前、ヨシ子に男性客と「よからぬ噂」があると伝えた店員に詰め寄る。

すると、自分が言ったわけじゃないなどと言い訳しながら、「もしかして元カレ？」という問いに、ヨシ子は頬を赤らめて、否定しなかったとを話す。

自分は言ってない、他のスタッフが噂していたと責任回避しながら、その男性客が「スラッとしたイケメンだったわ」などと、言わなくていいことまで伝える店員の表情を見ていただきたい。

同情するふりをしながら、人の不幸の味をしゃぶりつくそうとする嬉しさがにじみ出ている。

「野原さんの本はドキッとします。状況の見せ場とか、お醤油の使い方とか、上手いです」

「野原さんの絵柄はほのぼのしていますが、いつもちょっとした毒が仕込まれています」

こんなファンが多いのも、野原さん作品の特長だ。

◇一度は一緒に働いた同僚の夫に、「よからぬ噂」のお相手は元カレだの、スラッとしたイケメンだっただの、真偽不明の話を吹き込む人間は、いったい何が目的なのだろうか。しかもその同僚だったヨシ子は、自分たちがいじわるをした挙げ句、リストラされている。

同情するふりをしながら、他人の不幸が嬉しくて仕方がないような笑みが、どれだけ人を醜く見せるのか、彼女は気づいていないのだろう。

そして、シンプルな線で人の卑しさまで浮かび上がらせてしまう野原広子さんは、やはり怖ろしい作家なのである。

第9話に続く。

【前話を読む】見知らぬ部屋で目覚めた時そばにいたのは…家を飛び出し雨に濡れるツマに優しい言葉をかけた「見知らぬ」人物