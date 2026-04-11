オリックスやエンゼルズ、マリナーズで活躍した長谷川滋利氏が１１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「本日、名門 リビエラカントリークラブ にてホールインワンを達成しました。約１０年ぶり、生涯５度目」と記し、エース達成を報告した。

「１６番ホール、１６６ヤード。アゲンストの風の中、６番アイアンでのショット。打った瞬間、ピンに向かっている感触はありましたが……見事にカップインしてくれました」と状況を詳細に説明。リビエラＣＣは米男子ツアーのジェネシス招待が開催され、２０２８年ロサンゼルス五輪の会場にもなる名門中の名門コース。今年６月には全米女子オープン選手権も開催される。

長谷川氏の投稿には「リビエラで！おめでとう御座います！」「すごいです！！メジャーリーガーで且つゴルフでもホールインワン！！」などの祝福に加え、「５度目って凄い」「５回目ってのがものすごいですね！」とホールインワン達成回数にも称賛の声が寄せられた。

長谷川氏は引退後はゴルフにも力を注ぎ、これまで全米アマチュア選手権や米シニアのチャンピオンズツアーなどにも出場。最近は自身のＸで元プロアスリートが集うゴルフトーナメント参戦を報告している。