TRICERATOPS・和田唱、“そっくり”親子2ショット添え父・和田誠さんの“90回目の誕生日”伝える「随分前に実家のアルバムを写メったやつ」 母は平野レミ
料理愛好家・平野レミの長男で、ロックバンド「TRICERATOPS」のボーカル・和田唱が10日、自身のインスタグラムを更新。父でイラストレーターの和田誠さん（享年83）の“90回目の誕生日”を報告し、自身の幼少期に撮影したなつかしい父子2ショットを披露した。
【写真】「お父様とそっくり」和田誠さん＆息子・唱のなつかしい親子2ショット
唱は「Happy 90th birthday to my dad!!親父が生きていれば今日で90歳！誕生日おめでとう」「#4月10日」と祝福。「こっちは変わらず大好きな事を仕事にして生きてるよ。ルールにハマらない事を教えてくれてありがとう」と誠さんに話しかけるように近況を伝えた。
投稿した写真については「随分前に実家のアルバムを写メったやつ。1978年だって！」と紹介。「引っ越す前の家だ。撮ったのは母？だろうね」とつづり、当時をなつかしんでいる様子だった。
コメント欄には「和田誠さん、ステキなパパ！唱さんの目が優しいのが印象的です。貴重なお写真をありがとうございます」「お父様とそっくり」「お父様と似てる〜！そして小さい頃の唱さん面影あって可愛い」「すごく似てる」「とっても素敵なお写真ですね」「大切な写真、大切なお父さまへの愛あるメッセージのシェアをありがとうございました」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「お父様とそっくり」和田誠さん＆息子・唱のなつかしい親子2ショット
唱は「Happy 90th birthday to my dad!!親父が生きていれば今日で90歳！誕生日おめでとう」「#4月10日」と祝福。「こっちは変わらず大好きな事を仕事にして生きてるよ。ルールにハマらない事を教えてくれてありがとう」と誠さんに話しかけるように近況を伝えた。
コメント欄には「和田誠さん、ステキなパパ！唱さんの目が優しいのが印象的です。貴重なお写真をありがとうございます」「お父様とそっくり」「お父様と似てる〜！そして小さい頃の唱さん面影あって可愛い」「すごく似てる」「とっても素敵なお写真ですね」「大切な写真、大切なお父さまへの愛あるメッセージのシェアをありがとうございました」などと、さまざまな声が寄せられている。