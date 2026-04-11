更年期になると、多くの人が『更年期障害』としてさまざまな症状を経験します。しかし、決してそれは女性だけの症状ではないようです。



【漫画】『私も知らないオツキサマの話』（全編を読む）

漫画家・安堂友子さんの作品『私も知らないオツキサマの話』は、月経についてさまざまな角度で掘り下げる作品です。そのなかの第8話では更年期に焦点が当てられます。同作はX（旧Twitter）に掲載されると、約5200のいいねが寄せられました。



更年期とはおおよそ50〜60代ごろの、身体機能が中年から老年へと移行する時期を指します。とくに女性は50代くらいの閉経前後にホルモンバランスが乱れやすく、心身の不調が出やすくなります。



そんな更年期を意識して、作者は月経困難症のピルを飲みはじめました。作者は子どものころから重い生理に悩まされており、更年期が重なってこれ以上きつくなると死んでしまうと思ったからだそうです。



そこで作者は、婦人科に通い低用量ピルを処方してもらいました。ピルを服用しはじめて、最初の2カ月の生理はかなりつらい思いをしましたが、3カ月目になるとそれまでが嘘かのように生理が軽くなったそうです。ただピルが合わない人もいるため、強くおすすめはできないとのこと。



実はこの低用量ピル、日本で認可されたのは1999年であり、海外より40年も遅れていました。その裏では「性が乱れる」「女子に避妊薬は渡せない」といった社会の偏りが浮き彫りになっていたようです。



話は更年期の話題に戻り、閉経の原因は卵巣機能の低下にあります。卵巣が排卵しなくなるため、その結果月経もなくなっていくという老化現象です。そのため、閉経に近づくと多種多彩な不定愁訴が押し寄せてきます。



そのうえ、ほかの病気も出やすい年代なので、特にしびれやめまい、頭痛、耳鳴りなどは自己判断せずに受診することが大切です。最近では、投薬やリハビリ、メンタル面といった更年期の治療方法も広がりつつあります。



またこの更年期障害、男性にもあることが現代科学では証明されています。男性は女性ほど急激ではないものの、男性ホルモンの減少で心身の不調をもたらすそうです。今まで男性の更年期がないことにされていたのは、文化面も大きいようで『ヒマな主婦のぜいたく病』と言われた時期すらありました。



そんな更年期障害の不調が続くのは、おおよそ10年間ほどと言われています。さらに年を取ると、ホルモンの影響が無くなり心身ともに落ち着くようです。



人類は豊かさと医療の発展で、かつての寿命とは桁違いの老後を手に入れましたが、それで出現した問題にはまだ追いついてはいません。作者はこれからやってくる更年期を、いかにしていなすかを考えるのでした。



読者からは「わかる…肉体に振り回されるのってつらい…」「自分男だけど、更年期障害に振り回されてしんどかった」など、男女ともに共感の声があがっています。そこで、作者の安堂友子さんに話を聞きました。



「更年期障害は男女ともにある」ということを伝えたかった

―『私も知らないオツキサマの話』を描き始めたきっかけはありますか。



いわゆる「生理の重いタイプ」だったのですが、おそらく一番ひどい部類と確信できるくらいにはひどく、10代の頃から日常生活にも支障が出ていました。そうしたなかで不便さや無理解など、当事者として書けることがあったのと、自分も知りたかった歴史や医療での生理の取り扱われ方を調べたいと思って企画を提案しました。



―同作で、安堂さんが特に伝えたかったポイントを教えてください。



第8話は「更年期障害」の紹介から始まっていますが、一番伝えたい部分は「男女ともにある」という部分です。「老化によるホルモンバランスの乱れから来る不調」であるにも関わらず、長年女性だけの問題として扱われ、ときに揶揄されてきたこと、一方で男性は治療にアクセスできずにいたことなどを紹介しています。



この回では他にも、現代では否定されている過去の通説など、医療面の変遷にも触れたので注目してほしいです。



また、今後新作も考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。



（海川 まこと／漫画収集家）