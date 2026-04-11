【義母の信じられない発言】ノット男女差別！女がやるべき仕事？【第35話まんが】#ママスタショート
次から次へと起こる嫁姑間のトラブル。原因となったのは義母からの発言……。今回は、ママたちが経験した「義母の信じられない発言」に関するエピソードを紹介します。
今回は、昔ながらの考えをもつ義母の信じられない発言です。
ある日、中3の長女・陽菜と小6の次女・澪を連れて義実家へいったときのこと。
義母「お兄ちゃんは高校が忙しいだろうし、陽菜と澪がママを手伝ってあげてね」
義母の言葉に不思議そうな顔をする娘たち。
義母「片付けは女性が率先してやるべきなの。男の人はそういうの苦手だから」
義母は、とかく「男の仕事」「女の仕事」と決めつけたがり、いわゆる“ジェンダーバイアス”があるのだそう。悪気はないのでしょうけれど、「男性はこうあるべき」「女性はこうあるべき」といった固定観念はそろそろやめてほしいもの。個人を大事にする時代です。性別の壁なんて取っ払って、自分のことは自分でやる、できないことは助け合う。ただそれだけでいいんですが、理解し合うのは難しいかもしれませんね。
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、昔ながらの考えをもつ義母の信じられない発言です。
ある日、中3の長女・陽菜と小6の次女・澪を連れて義実家へいったときのこと。
義母「お兄ちゃんは高校が忙しいだろうし、陽菜と澪がママを手伝ってあげてね」
義母「片付けは女性が率先してやるべきなの。男の人はそういうの苦手だから」
義母は、とかく「男の仕事」「女の仕事」と決めつけたがり、いわゆる“ジェンダーバイアス”があるのだそう。悪気はないのでしょうけれど、「男性はこうあるべき」「女性はこうあるべき」といった固定観念はそろそろやめてほしいもの。個人を大事にする時代です。性別の壁なんて取っ払って、自分のことは自分でやる、できないことは助け合う。ただそれだけでいいんですが、理解し合うのは難しいかもしれませんね。
義母からの信じられない発言、みなさんは経験ありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部