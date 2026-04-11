◇プロ野球 セ・リーグ 阪神9−3中日(11日、バンテリンドーム)

前日のカード1戦目は9回に4失点を許し、阪神に逆転負けを喫した中日。カード2戦目は序盤からリードを許す苦しい展開。

先発の大野雄大投手が、初回2アウトランナーなしから3番森下翔太選手に6号ソロホームランを浴び失点。2回にはノーアウトランナーなしから5番大山悠輔選手に1号ソロホームランで、0−2とリードを広げられます。

打線は3回、2アウトランナーなしで、ドラフト6位ルーキーの2番花田旭選手。阪神先発・伊原陵人投手のストレートを捉え、プロ第1号となるソロホームランで1−2。今季新設されたホームランウイングに運びました。

しかし4回、大野投手がピンチを迎えると8番伏見寅威選手の犠牲フライと9番伊原投手にタイムリー安打を浴び2失点。4回69球を投げ、被安打5、奪三振1、与四死球3、失点4でマウンドを降ります。

試合後半になると阪神に突き放される中日。7回に3イニング目となった2番手・仲地礼亜投手が、4番佐藤輝明選手に2号3ランホームランを浴び3失点。

8回に5番サノー選手の3号2ランホームランで2点を返すも、9回には4番手・牧野憲伸投手が4番佐藤選手に2打席連続となる3号2ランホームランを浴び2失点。

3−9で敗れた中日は今季13試合目で早くも10敗。借金は今季最多の『7』。中日のリリーフは今季登板した10試合ですべて失点。救援防御率は、36回1/3を投げ自責点29で7.18となっています。