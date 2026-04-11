歌手の岩崎良美が１１日、東京・タワーレコード新宿店でデビュー４５周年ライブアルバム発売記念イベントを開催した。

昨年１２月に行った「岩崎良美４５周年記念ＬＩＶＥ」を収録したアルバム「Ｇｒａｃｅ ａ ｖｏｕｓ（グラサヴ）〜岩崎良美 ４５周年記念 ＬＩＶＥ〜」の中から、代表曲の「タッチ」、１９８６年の選抜高校野球入場行進曲「青春」など６曲を披露。「ちなみに私の姉、宏美は『センチメンタル』と『聖母たちのララバイ』と２曲、選ばれてます。私は１曲だけなんですけど、Ａ面じゃない曲が選ばれたんですよ。大変、素晴らしい歌詞になっています」と姉の岩崎宏美をうらやましがり、会場のファンを笑わせた。

また、Ｂ’ｚの稲葉浩志が「タッチ」をカバーしたことに、本家の岩崎は「Ｎｅｔｆｌｉｘで見させていただいて、うれしかったです。テンポ感もギターのアレンジも、すごく、元気になる。タッチを歌うと人が走りたくなるんです。そのよさがふんだんに生かされたアレンジで、本当に素晴らしいなと思って。音楽の力を改めて感じました」と感動の思いを明かした。

ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）１次ラウンド・チェコ戦（東京ドーム）前のライブパフォーマンスで、最後に「タッチ！」と叫んだところがかっこよかったといい「歌の最後に『タッチ』とおっしゃっていて、私もやってみようかなと思ったんですけどね」と感心。自身もコンサートでやってみたいかと聞かれると「みんなに止められる可能性もあるので、みんなと相談して決めます」と控えめに話した。