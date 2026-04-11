女子プロレス「スターダム」１１日の後楽園大会で新人トーナメント「ルーキー・オブ・スターダム」の決勝が行われ、儛島エマ（２２）が古沢稀杏（２２）を下して優勝した。

４日の大阪大会で開幕したトーナメントを勝ち抜いた２人が激突。古沢の執拗な足首への関節技に苦戦するが、なんとかロープに逃れる。ピンチが続く中でスタナーを阻止すると、一瞬の隙をついて古沢を丸め込んで勝利した。

試合後、マイクを持った儛島は「優勝したぞ！ 同期の中で一番私がデビューが遅くて、私が欠場している間にみんなどんどん先に行っちゃって。追い抜けないと思っていたけど、諦めなくて良かったです」と満面の笑みを浮かべた。

これにより、八神蘭奈が保持するフューチャー・オブ・スターダム王座への挑戦権を獲得した。儛島が「優勝したら一番欲しいベルトの権利がいただけると聞きました。フューチャーに挑戦させてください」と絶叫すると、八神がベルトを肩に掛けて登場。「エマ、優勝おめでとう。ルーキー・オブ・スターダムで優勝したということは、今エマがこのスターダムの新人の中で、誰よりも勢いがあるということ。そんな勢いのある新人とベルトを懸けて戦うなら、間違いなくあそこでしょう。４・２６横浜アリーナ、このベルトを懸けて私とやりましょう」と指定した。

大舞台での王座挑戦が決定的となった新人王は「蘭奈さんが一発で取れなかったこのフューチャーのベルト、私が一発で取ってやります！」と力強く意気込んだ。