美人気象予報士、肩出しタイトトップスで美ボディライン際立つ「色っぽい」「理想」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が4月11日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーのタイトトップスを身に着けた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳美人気象予報士「色っぽい」セクシー肩出しタイトトップスで美ボディ強調
穂川は、埼玉県幸手市の権現堂公園を訪れたことを報告。「桜と辺り一面の菜の花に感動」と綴り、満開の桜と黄色い菜の花畑を背景にした写真を複数枚投稿した。白のタイトなワンショルダートップスを身に着けており、美しい肩と、しなやかなボディラインが際立っている。
また、気象予報士の三宅惇子に誘われての外出だったことも付け加えている。
この投稿には「桜と菜の花の景色に負けないくらい美しい」「肩出しトップスが色っぽい」「タスタイルが完璧」「理想のボディライン」「まるで絵画のようなショット」「セクシーだけど清楚」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳美人気象予報士「色っぽい」セクシー肩出しタイトトップスで美ボディ強調
◆穂川果音、肩出しトップスで春満喫
穂川は、埼玉県幸手市の権現堂公園を訪れたことを報告。「桜と辺り一面の菜の花に感動」と綴り、満開の桜と黄色い菜の花畑を背景にした写真を複数枚投稿した。白のタイトなワンショルダートップスを身に着けており、美しい肩と、しなやかなボディラインが際立っている。
また、気象予報士の三宅惇子に誘われての外出だったことも付け加えている。
◆穂川果音の投稿に反響
この投稿には「桜と菜の花の景色に負けないくらい美しい」「肩出しトップスが色っぽい」「タスタイルが完璧」「理想のボディライン」「まるで絵画のようなショット」「セクシーだけど清楚」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】