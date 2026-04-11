織田信成「どう考えても膨らみすぎた」ホームベーカリーで作ったバナナブレッド披露「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/11】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。ホームベーカリーで作成したバナナブレッドを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳五輪選手「膨らみすぎた」スタバ真似たバナナブレッド
織田は「ホームベーカリーでスタバのバナナブレッド目指して焼いてるけど、レシピの最適解中々出なくて苦戦！」とスターバックスコーヒーの味を再現しようと試行錯誤していることを報告。「どう考えても膨らみすぎた」とつづり、焼き上がったバナナブレッドが膨らみすぎた様子を披露した。
この投稿には「膨らみ方に勢いがある」「さすがスイーツ男子」「美味しそう」「失敗しても楽しそう」「研究熱心」「最適解待ってます」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳五輪選手「膨らみすぎた」スタバ真似たバナナブレッド
◆織田信成、ホームベーカリーでバナナブレッド作り
織田は「ホームベーカリーでスタバのバナナブレッド目指して焼いてるけど、レシピの最適解中々出なくて苦戦！」とスターバックスコーヒーの味を再現しようと試行錯誤していることを報告。「どう考えても膨らみすぎた」とつづり、焼き上がったバナナブレッドが膨らみすぎた様子を披露した。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿には「膨らみ方に勢いがある」「さすがスイーツ男子」「美味しそう」「失敗しても楽しそう」「研究熱心」「最適解待ってます」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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