菊地姫奈「最近毎日自炊してるんだ」凝った献立に反響「品数の多さにビックリ」「メニューがすでにレストラン」の声

菊地姫奈「最近毎日自炊してるんだ」凝った献立に反響「品数の多さにビックリ」「メニューがすでにレストラン」の声