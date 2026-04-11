菊地姫奈「最近毎日自炊してるんだ」凝った献立に反響「品数の多さにビックリ」「メニューがすでにレストラン」の声
【モデルプレス＝2026/04/11】モデルで女優の菊地姫奈が4月10日、自身のInstagramを更新。自炊しているという料理を動画とともに公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳美人女優「腕前凄い」手料理披露
菊池は、鍋の中でぐつぐつと煮え立つ料理の動画とともに「最近毎日自炊してるんだ」と報告。前日のメニューとして「生姜豚汁」とハンバーグ、当日の朝食には炒飯、さらにこの日の夕食はミネストローネスープやトンテキ、豆腐のグラタン、コーンの炊き込みご飯と、品数豊富な献立だったことをつづっている。動画は、具材がたっぷりと入ったミネストローネが調理されている様子となっている。
この投稿は「腕前凄い」「メニューがすでにレストラン」「品数の多さにビックリ」「毎日自炊は尊敬しかない」「ぐつぐつ煮えてて美味しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆菊地姫奈「毎日自炊」報告
菊池は、鍋の中でぐつぐつと煮え立つ料理の動画とともに「最近毎日自炊してるんだ」と報告。前日のメニューとして「生姜豚汁」とハンバーグ、当日の朝食には炒飯、さらにこの日の夕食はミネストローネスープやトンテキ、豆腐のグラタン、コーンの炊き込みご飯と、品数豊富な献立だったことをつづっている。動画は、具材がたっぷりと入ったミネストローネが調理されている様子となっている。
◆菊地姫奈の投稿に反響
この投稿は「腕前凄い」「メニューがすでにレストラン」「品数の多さにビックリ」「毎日自炊は尊敬しかない」「ぐつぐつ煮えてて美味しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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