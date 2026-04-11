◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）

阪神が３連勝で５年ぶりにリーグ最速で１０勝に到達し、１８年ぶりの開幕５カード連続勝ち越しに成功した。

勝利を運んだのは“テラス弾”だ。初回２死から３番・森下が３戦連発となる６号ソロを放り込むと、２回先頭で５番・大山も左中間へ今季１号ソロ。最後は４番・佐藤が７回１死一、二塁で右越え３ランをたたき込んだ。

いずれも、外野に新設されたホームランウィングに飛び込んだ一発で、昨年までなら入っていなかった放物線。本拠地にする中日打線が２本しか“有効活用”できていないなか、長年の鬼門バンテリンドームが狭くなったおかげで新たな戦いができそうだ。

佐藤は９回にはバックスクーンに突き刺す文句なしの３号２ランで２打席連発。森下、佐藤、大山のそろい踏み弾も初めてだった。

先発の伊原は６回６安打１失点の好投で今季２勝目。４回２死一、三塁では右前適時打をマークし、自らを援護した。日本ハムから交換トレードで加入した伏見にも移籍後初安打が生まれるなど、チームは勢いを増すばかり。１２日に今季初のカード３連勝を狙う。