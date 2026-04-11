◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）

中日は、阪神の中軸にテラス席への３被弾などで７失点。２連敗で借金は今季ワーストの７に膨らんだ。

新設されたホームランウイングが凶と出た。先発した大野が、初回２死から、森下に左翼テラス席への先制ソロを献上。２回にも、大山に左中間テラスへの１号ソロを被弾し、２回までに２点を失った。先頭の佐藤輝に四球を与えた４回には１死満塁から、伏見の中犠飛と、先発投手の伊原に右前適時打を浴びて、さらに２失点。４回を６９球、５安打４失点で今季初黒星を喫した。

５回から登板した２番手・仲地も、７回に佐藤に右翼テラスへの２号３ランを献上。クリーンアップの一発攻勢で、突き放された。佐藤には９回にも牧野が２打席連発となる３号２ランをバックスクリーンへ運ばれた。

一方の中日打線は、２番に座ったドラフト６位・花田旭外野手が、左翼テラスにプロ１号。８回にはサノーが３号２ランを放った。

昨年のバンテリンＤでの公式戦では、１試合３被弾は、なし。ホームランウイングにより、右中間、左中間までの距離は６メートル縮小され、外野フェンスは１・２メートル低くなった。投手力が武器だった中日だが、テラスに苦しめられ、チームは両リーグ最速となる今季１０敗目（３勝）となった。

中日の両リーグ最速１０敗は２０１３年４月１６日に開幕から１６試合目で６勝１０敗となって以来、１３年ぶりだ。