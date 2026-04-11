パクパク完食！子どもの好きな味付けで「魚好き」爆誕レシピ4選

クックパッドを使って日々料理をする皆さんから、料理のお悩みを募集！今回は「焼鮭とムニエル以外、魚を食べてくれない子どものために魚料理のレパートリーを増やしたい」という30代後半女性からのお悩みに対して、クックパッドのレシピ作者の方々に、素敵なレシピでご回答いただきましたので紹介します。

▼鮭に、ガーリックオイマヨ×チーズをのせて

子どもが食べ慣れた鮭を、ガーリック×オイスターソース×マヨネーズのタレで和えてチーズを乗せてトースターで焼くだけ。いつもの焼き鮭とは全く違う味わいで、子どもが喜ぶ仕上がりになります。



▼カジキマグロを、酢豚風に仕上げる

淡白でクセが少ないカジキマグロは、味付け次第で魚っぽさを軽減しやすい魚です。片栗粉をまぶして焼き、野菜とともに甘酢ダレで絡めれば、見た目も味も酢豚そのもの。魚が苦手な子どもへの入口にしやすい一品です。



▼カジキを米粉でまぶして、バター醤油で絡めるだけ

同じカジキでも、バター醤油のコクのある味付けで魚っぽさがぐっと薄まります。アジやサバ、白身魚など他の魚にも応用できるので、レパートリーが一気に広がります。



▼サバ味噌缶で作る、手軽なカレー

サバ味噌缶を使ったカレーです。カレーの味と香りで魚の存在感が薄れるので、魚が苦手な子どもでも食べやすくなります。缶詰を使うので骨の心配もなく、手軽に作れます。







お子さんの食べやすい味にすることで、魚もたくさん食べてくれるといいですね。子どもに魚を食べてほしいという親の気持ちに、レシピで応えてくださった皆さん、ありがとうございました！

ご紹介したレシピを作った皆さん



・クマノミと3匹の羊



・柴犬プリン



・HIROマンマ



・アリサ天才宇宙カフェ

