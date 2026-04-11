◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１０節 横浜ＦＭ１―３ＦＣ東京（１１日・日産スタジアム）

ＦＣ東京が敵地で勝ち点３を積み上げ、試合消化数（１１試合）が２試合多い中で首位の鹿島（９試合）と勝ち点２３で並んだ。

ＦＣ東京は前半終了間際、ＭＦ佐藤龍が相手からボールを奪うと、ＦＷマルセロヒアンにパス。右サイドからボールを持ち上がったヒアンからのラストパスを受けたＦＷ佐藤恵が左足で泥臭く流し込み、カウンターから先制点を決めた。

前半は２２分に、横浜ＦＭで大会初先発のＭＦ天野にポスト直撃の左足ミドルシュートを浴びるなど、押され気味もピンチをしのいでいた。４３分にはＣＫのチャンスからＭＦ橋本拳がフリーでシュートを放つも、これは枠の上へ飛んだ。

後半１５分、ＤＦラインの裏へ抜け出したＤＦ室屋が中央のＭＦ遠藤へラストパス。だが、シュートは枠の上へ外れた。１９分、ＦＣ東京に追加点が生まれた。室屋が相手ボールをカットして持ち運ぶとマルセロヒアンへラストパス。ブラジル人エースが左足でゴール右上に突き刺し、カウンターを完結させた。

後半２９分、横浜ＦＭ・ＤＦ加藤に右足ミドルシュートを決められ、１点差に迫られた。チームにとっては３月１８日千葉戦以来、４試合ぶり失点となった。

それでもＦＣ東京は４分後の同３３分、右サイドからＤＦ橋本健が左足で蹴ったＦＫが相手ＤＦのオウンゴールを誘い、リードを２点に広げた。

横浜ＦＭは、前節に一発退場で出場停止のＤＦキニョーネスに加え、主力ＤＦ角田も欠く中、苦しい戦いとなり７敗目を喫した。