妻「ジャリっ…卵の殻入ってない？」
夫「カルシウム摂れていいじゃん！」

食事を作ってくれるのはありがたいけどこれは嫌だ…。

奥さんに怒られまくりでふてくされ気味だった旦那さん。

子育て支援センターのパパ会に参加したのをきっかけに、その不満をこじらせていくのです…！

>>【まんが】家事育児から逃げる夫の末路

(ウーマンエキサイト編集部)