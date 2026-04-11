ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ちゃんと皿洗いしてる!?」育休中の夫に妻がチクリ！ 家事をしても… 「ちゃんと皿洗いしてる!?」育休中の夫に妻がチクリ！ 家事をしても妻にグチグチ言われる日々…夫婦の溝が深まる一方で想定外の展開へ？ 「ちゃんと皿洗いしてる!?」育休中の夫に妻がチクリ！ 家事をしても妻にグチグチ言われる日々…夫婦の溝が深まる一方で想定外の展開へ？ 2026年4月11日 16時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 妻「ジャリっ…卵の殻入ってない？」夫「カルシウム摂れていいじゃん！」食事を作ってくれるのはありがたいけどこれは嫌だ…。奥さんに怒られまくりでふてくされ気味だった旦那さん。子育て支援センターのパパ会に参加したのをきっかけに、その不満をこじらせていくのです…！>>【まんが】家事育児から逃げる夫の末路(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】家事育児から逃げる夫の末路 「煮物の次は焼きもの、そのぐらいわかるでしょ？」食にうるさい夫のこだわりが止まらない…妻がついに限界を迎え… 俺のことが分からない父…「お前誰だ！泥棒か！」これが介護の現実だった【離婚後同居 Vol.94】