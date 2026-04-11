お笑いタレント宮川大輔（53）が、11日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後2・00）にゲスト出演し、海外で感動したスポットを明かした。

日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」で、世界各地を巡っている宮川。今まで訪れた国は「50…」と話し、驚かせた。国内外問わずロケは多く、「月で言うと2週間、ロケ行っていて、あとの2週間は日本の各地。家にいるのが2週間くらい」という。

MCの「ハイヒール」モモコは「死ぬまでにウユニ塩湖に行ってみたい」と話し、宮川に「今までで一番、景色がええと思ったところは？」と尋ねた。

宮川は「ヨルダンの…『インディ・ジョーンズ』を撮ったところがあって」と答えた。中東ヨルダンの南西部に位置するペトラ遺跡で、「インディ・ジョーンズ 最後の聖戦」や「トランスフォーマー リベンジ」など、ハリウッド映画のロケ地としても使われた。

宮川は「ホンマに砂漠の中に岩があって、ここを通らな、ペトラ遺跡に行けないんですよ」と説明。遺跡へは、大きな岩に囲まれた道を通って行くという。

「何やこれ？って、抜けたら、ばーっと広がって。そこは砂漠なんで、砂岩なんですね。砂が固まった岩なんです。だから掘りやすいというか。ホンマにでっかいでっかい、お城みたいな。しかも岩を削って作ったお城みたいなのがあって」。番組では、巨岩に掘られた宮殿のような遺跡の映像が紹介された。

紀元前に作られたもので、まだ謎多き遺跡だという。宮川は「全く解明されていないんですよ。謎なんです。ゴロゴロゴロゴロ落ちている、そのへんの石は、土器とか。紀元前のもの」と説明していた。