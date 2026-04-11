“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合うABEMAの新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）。

4月9日（木）に放送された#2では、真木よう子が自身の離婚経験に言及する場面があった。

©AbemaTV, Inc.

『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が集結し、不器用な大人たちの恋愛ドキュメントが繰り広げられる。

スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき、真木よう子、玉城ティナが務める。

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今回のスタジオでは、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采／25歳）の「自分より上の男性しか好きになれない」という恋愛観をきっかけにトークを展開した。

これに対し真木は、自身の離婚経験に言及。離婚の理由の一つとして、「夫婦の役割が逆転していたことに違和感を感じてしまった」と明かし、「私が働きに行って、夫が家事や育児をするという形だったんですけど、当時はどうしても“母親として子どもを見たい”という気持ちが強くて」と当時の心境を振り返る。

さらに、「今だったら、それぞれが得意なことをやって成立する夫婦の形もあると思える」と語りつつも、「当時はそこまで考えられなかった」と葛藤を吐露。

「今考えると、あそこまで責めなくてもよかったと後悔しています」と率直な思いを明かし、スタジオには深い共感の声が広がっていた。