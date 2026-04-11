工藤静香が、ニューアルバム『Dynamic』を6月24日にリリースする。

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前作から2年ぶり、通算19枚目となる本作のテーマに掲げたのは“ロック”。積み重ねてきたキャリアに安住することなく、常に挑戦を続ける工藤の真骨頂ともいえるアルバムとなる。

今作では、音楽業界のトップクリエイターたちと互いの感性をぶつけ合い、新たな化学反応を創出。これまで以上にエネルギッシュで、進化を止めない彼女の“今”を詰め込んだ作品となっている。

また、6月から開催する全国ツアー『Shizuka Kudo Live Tour 2026』の各会場にてリハーサル見学招待キャンペーンを実施。CDの通常盤を購入した応募者の中から、各会場10人を招待する。キャンペーンの詳細はポニーキャニオンショッピングクラブ特設サイトにて。

・工藤静香 コメント

新しいアルバム『Dynamic』が完成しました。素晴らしいクリエイターの方々と感性を重ね合い、自分でも想像していなかったような新しい化学反応が数多く生まれました。皆さんの心にダイナミックに響いたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）