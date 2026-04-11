「得点の仕方を忘れてしまったようだ」W杯メンバー入り期待の20歳日本代表FW、二桁得点達成→２か月間“沈黙”に現地困惑「大きな重圧」
シント＝トロイデン（STVV）の日本代表FW後藤啓介は、ここまでベルギーリーグで10ゴールをマークしている。
だが、二桁得点を達成以降は６試合連続で無得点。一時はトップに立っていた得点ランキングでも３位タイに後退している。
好調だった20歳の失速に現地メディアも注目。『Voetbal Belgie』は「ケイスケ・ゴトウは得点の仕方を忘れてしまったようだ」と報じている。
「２月15日、ゴトウはズルテ・ワレヘム戦でゴールを決めた。これはジュピラー・プロリーグのレギュラーシーズンにおける彼にとって10ゴール目だった。日本人ストライカーはこれで得点ランキング首位タイとなった。しかし、その後の数週間、ゴールから遠ざかっている」
「アントワープ、サークル・ブルージュ、ゲンク、ウニオン戦ではゴールを決められなかった。日本代表としてスコットランド戦でもゴールを決められなかった。プレーオフ初戦のアウェーでのウニオン戦でもゴールを決められなかった」
同メディアは「６試合連続無得点はストライカーにとって大きな重圧となる。STVVは、後藤圭佑がクラブ・ブルージュ戦で復調し、ゴールネットを揺らすことを期待している」と続け、「ストライカーは当然、パスの供給にも左右される。伊藤涼太郎らは、ここ数試合ではやや決定的な仕事が欠けていた」とも指摘している。
北中米ワールドカップのメンバー入りが期待されている長身ストライカーは、現地11日のクラブ・ブルージュ戦で約２か月ぶりのゴールを奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
だが、二桁得点を達成以降は６試合連続で無得点。一時はトップに立っていた得点ランキングでも３位タイに後退している。
好調だった20歳の失速に現地メディアも注目。『Voetbal Belgie』は「ケイスケ・ゴトウは得点の仕方を忘れてしまったようだ」と報じている。
「アントワープ、サークル・ブルージュ、ゲンク、ウニオン戦ではゴールを決められなかった。日本代表としてスコットランド戦でもゴールを決められなかった。プレーオフ初戦のアウェーでのウニオン戦でもゴールを決められなかった」
同メディアは「６試合連続無得点はストライカーにとって大きな重圧となる。STVVは、後藤圭佑がクラブ・ブルージュ戦で復調し、ゴールネットを揺らすことを期待している」と続け、「ストライカーは当然、パスの供給にも左右される。伊藤涼太郎らは、ここ数試合ではやや決定的な仕事が欠けていた」とも指摘している。
北中米ワールドカップのメンバー入りが期待されている長身ストライカーは、現地11日のクラブ・ブルージュ戦で約２か月ぶりのゴールを奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】