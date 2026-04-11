「ほぼ終わったと言える」W杯で日本と対戦するスウェーデンに激震！ 30歳FWがアキレス腱断裂の大怪我。ポッター監督は悲痛「非常に悲しいニュース」
今年６月に開幕する北中米ワールドカップで日本代表と対戦するスウェーデン代表に激震が走っている。
スウェーデン１部ガイスに所属するスウェーデン代表FWグスタフ・ルンドクレンがアキレス腱断裂の重症を負ったのだ。
スウェーデンメディアに『Expressen』よると、ルンドグレンは、現地4月６日に行なわれたスウェーデンリーグ開幕節・ユールゴーデン戦前のウォーミングアップ中に負傷。スタッフに支えられながらピッチを後にしたという。北中米W杯への出場は絶望的だ。
同メディアは「ショックを受けている。何が起こったのか、それが何を意味するのか、まだよく理解できていない。かなり長い離脱期間になりそうだ。今シーズンはほぼ終わったと言えるだろう」とルンドグレンのコメントを伝えている。
またスウェーデン代表のグレアム・ポッター監督は「これは非常に悲しいニュースであり、我々は皆グスタフのことを気の毒に思い、同情している。彼の１日も早い回復を願っている」と述べている。
先日の欧州プレーオフ決勝・ポーランド戦（３−２）では決勝ゴールに絡むなど、母国のW杯出場に貢献。30歳FWの離脱はスウェーデンにとっては小さくない痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スウェーデン１部ガイスに所属するスウェーデン代表FWグスタフ・ルンドクレンがアキレス腱断裂の重症を負ったのだ。
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同メディアは「ショックを受けている。何が起こったのか、それが何を意味するのか、まだよく理解できていない。かなり長い離脱期間になりそうだ。今シーズンはほぼ終わったと言えるだろう」とルンドグレンのコメントを伝えている。
先日の欧州プレーオフ決勝・ポーランド戦（３−２）では決勝ゴールに絡むなど、母国のW杯出場に貢献。30歳FWの離脱はスウェーデンにとっては小さくない痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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