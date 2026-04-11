Image: CS01

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

夜、ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間、どう過ごしていますか？

好きなポッドキャストやヒーリングミュージックを聴くなど、リラックスタイムにあてるのはおおいに賛成。でも、イヤホンをずっとつけていると耳が痛くなるし、かといってスピーカーだと隣で眠る家族に気を使います。

そんなとき試してほしいのが、骨伝導スピーカー「SUYA」です。枕の下にそっと忍ばせるだけで、周囲への音漏れを最小限に抑えた自分だけの音響空間がつくれるお役立ちアイテムをご紹介します。

枕越しに届く、やさしい音

Image: CS01

1日の終わり、ベッドの上で過ごす自分だけのひととき。「SUYA」は、枕に伝わる微細な振動で音を届けてくれます。

耳を塞がないので、圧迫感がないのが特長。横向きに寝ても耳を圧迫しにくい構造のため、読書しながらBGMを流すような使い方にも向いています。イヤホンのわずらわしさがないぶん、そのままリラックスして眠りに入れそう。

コンテンツに合わせて選べる2つのサウンドモード

Image: CS01

音楽、ポッドキャスト、映画……聴くモノによって心地よい音質は変わるもの。「SUYA」には、コンテンツに合わせて切り替えられる2つのモードを備えています。

「重低音なし」モードポッドキャストやオーディオブックなど、人の声が中心のコンテンツ向き。中高音がクリアに際立ち、静かな夜のリラックスタイムを演出します。 「重低音あり」モード映画やゆったりした音楽に浸りたい夜に。2つの20mm大口径振動子が、深みのある低音を響かせます。布団の中でお気に入りの映画を楽しむのにもぴったり。

寝落ちしても安心。タイマー＆ロングバッテリー

Image: CS01

心地よい音を聴いていると、いつの間にか眠ってしまうこと、ありますよね。「SUYA」にはスマートタイマー機能を搭載していて、5分刻みで設定可能です。設定しておけば、気づいたら朝だった、という日でも音が流れっぱなしになりません。

バッテリーは最大約12時間の連続再生に対応（※メーカー試験環境下での結果）。週末に長めの映画を観ながらそのまま寝落ち……なんて使い方にも安心です。

「SUYA」があると、1日の終わりに誰にも気をつかわず、好きな音に包まれる時間がつくれます。耳を開放して、好きな音質を選んで、安心して眠りにつく……。このシンプルな流れが、夜の過ごし方をちょっと心地よく変えてくれるんじゃないでしょうか。

就寝前の時間を快適にしたいと感じている方は、まず以下リンクでスペック詳細をチェックしてみてください。

枕の下に置くだけ、あなただけのミュージックタイム。骨伝導スピーカー「SUYA」 6,499円 超超早割50%OFF machi-yaで見る

＞＞枕の下に置くだけ、あなただけのミュージックタイム。骨伝導スピーカー「SUYA」

Image: CS01

Source: machi-ya