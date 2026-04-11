ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）

ワタナベフラワー・ギターのイクロー

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【帰国できず……】



「私はいま韓国にいるのですが大ピンチです！ 帰国のため余裕をもって空港バスに乗ったのに渋滞に引っ掛かりました。降りるべきターミナルで降りることができず、移動で大幅に時間をロス。ダッシュでLCC（格安航空）のカウンターに向かったものの、3分遅れでアウトでした。当日の飛行機は空席なし。今日は仁川空港に泊まり、朝の飛行機で帰ることにしました。会社の始業時間にも間に合わず、完全に詰みました」



イベント出演などで海外遠征が多いボーカルのクマガイタツロウ。「海外はピンチの連続。出来るだけリスクを減らすためにも、移動と宿泊に関しては基本的に格安なところを避けている。旅行にせよ仕事にせよ、移動・宿泊がストレスになると本来の目的に支障が出る。だから信頼できる代理店に頼んで、トラブルがあっても対応してもらえるようにリスク管理している」と体験談を語った。その上で「海外でのピンチは『ラジオのネタにするしかない』と割り切る。仁川空港には面白い施設もあるから、空港を探検してみては？ 会社の皆さんにネタを持って帰るのもアリかもしれない」とアドバイスした。

ワタナベフラワー・ボーカルのクマガイタツロウ

【整体で除霊】



「コロナ前から過労とストレスでうつ状態になり、仕事を辞めました。病気がなかなか良くならないので『病院にかかる以外に何かないか？』と思い、大阪に住む息子の嫁が10年通っている奈良の整体に行ってみました。普通に施術が始まったのですが、途中で先生が『あなたには神の罰があたっています。今から除霊します』と言って、鈴を振りだしました。『相手が手ごわい。このままでは家族も危ない』と言われて怖くなり3000円のお札を買って帰りました。それから2か月が経ちますが、ロクなことがありません。ずっとモヤモヤして、ストレスが溜まる一方です」



「この方は優しいなぁ〜。“家族”という言葉が出てきて、買ってしまったんだろうな」とメンバー達。続けて、「3000円でネタを買ったと思うしかないかも。僕たちのライブにお札を持ってきてもらって、一緒に笑いましょう」とメッセージを送った。

ワタナベフラワー・ベースのムサ

番組に届いた「不幸メール」はほかにも。

【ヒントに萎える】



「久しぶりにクロスワードパズルをやってみたのですが、ヒントに『ピカピカの1年生が背負います』とありました。簡単すぎてやる気をなくしました」



【魔のループ】



「スマホを忘れたため家に取りに帰り、ついでにトイレで用を足しました。もう一度出かけたら、またスマホを忘れていることに気づきました。『もうエエか……』と諦めました」

※ラジオ関西『Clip水曜日』3月25日放送回より