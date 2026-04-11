ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 藤枝ＭＹＦＣアウェーで後半アディショナルタイムに１点奪いＦ… 藤枝ＭＹＦＣアウェーで後半アディショナルタイムに１点奪いＦＣ岐阜に勝利（静岡） 藤枝ＭＹＦＣアウェーで後半アディショナルタイムに１点奪いＦＣ岐阜に勝利（静岡） 2026年4月11日 16時57分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第10節FC岐阜1-2藤枝MYFC（岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福島ユナイテッドFCに加入した三浦知良選手が御前崎市でキャンプイン（静岡・御前崎市） 【Jリーグ】鹿児島キャンプの｢清水エスパルス｣｢藤枝MYFC｣ 新指揮官のもと戦術含め明るくハードに調整…期待の新戦力も 【Jリーグ】シーズン開幕へ県勢始動｢藤枝MYFC｣に続き｢清水エスパルス｣新体制発表…新指揮官の決意は(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, イベント, デイサービス, 法要, リペア工事, 大船, 世田谷区, 寺田屋, 介護タクシー, 仏壇