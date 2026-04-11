中嶋悟、36年の歴史に幕を閉じたホンダ“フラッグシップモデル”に本音「恋しいですね」 元愛車は「ラインを越えた一番最後の車」
元F1ドライバーの中嶋悟（73）が、きょう11日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。今回はスピンオフ企画として、日本初のフルタイムF1ドライバーとして、日本でのF1ブームの火付け役になった中嶋がずっと乗り続けてきたというホンダ『レジェンド』の歴代モデルを取り上げる。
【写真】中嶋悟「恋しいですね」…36年の歴史に幕を閉じたホンダ“フラッグシップモデル”に最終型の全貌
1985年から昨年までずっとホンダのフラッグシップモデル『レジェンド』に乗り続けてきたという中嶋。番組の最後に登場したのは、同車最後のモデルとなる5代目。2015年に登場した5代目は、3モーターハイブリッドシステムを採用し、先進の運転支援システムホンダセンシング（Honda SENSING）をホンダ車として初めて搭載していた。
中嶋は「愛知から東京までを（燃費）18.5（キロ／リットル）だ、19.0だって…」と燃費を気にしながら走っていたと告白。おぎやはぎに「F1ドライバーがそんなこと考えていたんですか？」とツッコむも、そこに込められた思いを語る。
2021年、ホンダの狭山工場の閉鎖に伴い、生産を同年内に終了することを発表し、36年にわたる歴史に幕を閉じた。中嶋は「僕は最後のラインを越えた一番最後の車が（前の）愛車」と告白。現在は『アコード』に乗っているというが、「恋しいですね」と本心をのぞかせた。
そして、このモデルを試乗。トヨタ『クラウン』などの高級セダンと比較した同車の乗り心地、運転フィーリングを語る。
【写真】中嶋悟「恋しいですね」…36年の歴史に幕を閉じたホンダ“フラッグシップモデル”に最終型の全貌
1985年から昨年までずっとホンダのフラッグシップモデル『レジェンド』に乗り続けてきたという中嶋。番組の最後に登場したのは、同車最後のモデルとなる5代目。2015年に登場した5代目は、3モーターハイブリッドシステムを採用し、先進の運転支援システムホンダセンシング（Honda SENSING）をホンダ車として初めて搭載していた。
2021年、ホンダの狭山工場の閉鎖に伴い、生産を同年内に終了することを発表し、36年にわたる歴史に幕を閉じた。中嶋は「僕は最後のラインを越えた一番最後の車が（前の）愛車」と告白。現在は『アコード』に乗っているというが、「恋しいですね」と本心をのぞかせた。
そして、このモデルを試乗。トヨタ『クラウン』などの高級セダンと比較した同車の乗り心地、運転フィーリングを語る。