ＡＢＥＭＡ１０周年の３０時間特番が１１日、スタートし「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」企画がスタート。詐欺被害で１０００万円の借金を背負ったことが話題となったお笑い芸人のカカロニ・栗谷が最初の挑戦者として挑んだが、５３秒一本負けに終わった。

事前ＶＴＲでは借金に「終わったかもと思った。とんでもない額なんで。僕からしたら」と明かし、楽屋の弁当を持って帰って夫婦で食べていることなどを明かしていた。ＭＣのニューヨーク・嶋佐からはこの日のために死亡保険に入ったことが明かされるなど並々ならぬ覚悟とともに挑んだ一閃。神奈川ベスト４の超強豪校でサッカーをやっていた運動神経とともにリングを動き回り、ウルフを翻弄（ほんろう）しつつ、タックルを仕掛けたが簡単に対応されると、組んだ直後に大内刈りを浴びて一本負けを喫した。

「勝てた〜。最初のタックルが決まったと思ったんですけどね。やっぱり彼うまいね」と、負け惜しみを口にした。

◆ルール 柔道とプロレスを掛け合わせた特別ルールで、４分１本勝負で双方が柔道着を着用して対戦する。マットに相手の背中をつけて３カウントを奪うか、投げ技で「一本」を取ることで勝利となるが、全ての打撃、関節技・絞め技、急所攻撃、かみつき、相手を抱え上げてたたきつけるスラム技、意図的に組まない消極姿勢は反則となる。