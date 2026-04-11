アーセナルはサカ、ティンバーら6名の主力がトレーニング欠席 PL2位シティの負傷者はCBの2人のみ
25-26シーズンのプレミアリーグは終盤戦を迎えている。
31試合を終えて首位はアーセナル。2位はマンチェスター・シティで、勝ち点差は9ポイント。
大きな差はついているものの、シティは1試合消化試合が少ない。さらに33節にはシティ対アーセナルの直接対決が予定されている。
『Mirror』では第32節を前に、各チームの負傷者状況を報じた。
アーセナルはふくらはぎの負傷で離脱していたエベレチ・エゼがボーンマス戦で復帰するようだ。一方で、ユリエン・ティンバー、ブカヨ・サカ、リッカルド・カラフィオーリ、ピエロ・インカピエ、マルティン・ウーデゴー、ミケル・メリーノが9日のトレーニングを欠席。
一方のシティはCBに負傷者が固まっており、ルベン・ディアスとヨシュコ・グヴァルディオルがチェルシー戦を欠場するようだ。離脱していたジョン・ストーンズはトレーニングを再開したという。
このシーズン終盤において、怪我人の数はタイトル獲得に大きく影響することになる。シティはCBに負傷者が多いが、マーク・グエイ、アヴドゥコディル・クサノフの2人は残っている。CLもすでに敗退済みであることから、FAカップを除けば、週1のゲームをこなすだけでいい。
アーセナルはCLと並走中だ。スポルティングCPとの第1レグに勝利したことで、ベスト4進出が近づいた。
アーセナルとしてはプレミア、CLとどちらのタイトルも悲願となるが、怪我人が多い状況、負荷の大きい試合が多い中で、どのようにやりくりしていくのだろうか。