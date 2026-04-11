「なぜ彼らはそんなに頑固なんだ？」スネルの復帰近づく中…ドジャース首脳陣が明かした“チーム構想”にファン困惑「彼は最初のスタメン前に自信がないと自分で認めたことさえある」
佐々木は前回6失点と苦しい内容となった(C)Getty Images
ドジャースは現地4月10日に本拠地で行われたレンジャーズ戦に8ー7と勝利。
7−4の9回から登板した守護神のエドウィン・ディアスが2ランを浴びるなど、乱調。7−7と同点に追いつかれる中、9回二死からマックス・マンシーがこの日3発目となるホームランを放ち、サヨナラ勝ちで試合を決着させた。
【動画】制球力が「壊滅」とも…佐々木朗希の最新投球シーン
開幕から順調に勝ち星を重ねるチームでは再び先発ローテーションに戻ってくる投手もいる。
左肩の炎症で開幕には間に合わなかった左腕、ブレーク・スネルは今後、実戦形式の練習を行い、順調にいけば5月中の復帰が見込まれていると報じられた。
一方、スネルの復帰とリンクしてファンの間で注目を集めているのは佐々木朗希の存在もある。
オープン戦、不安定な投球が続いた右腕は開幕後、ここまで先発として2試合に登板。0勝1敗、防御率7.00と苦しんでいる。
現地3月30日の自身の開幕のガーディアンズ戦を4回1失点。2度目の先発試合となった、4月5日のナショナルズ戦は5回6失点と日米通じて自己ワーストで降板。
これにはバッテリーを組んだ若手捕手のダルトン・ラッシングもスプリットが不安定など制球力の問題や投球フォームに関しても改善する必要があると指摘。未だ発展途上にあるとしていた。
そしてスネルの復帰が近づく中、改めて佐々木の先発チャレンジを止めないと明言したのがデーブ・ロバーツ監督だった。
「ブレーク（スネル）が帰ってきても、ロウキの救援転向はない」とこの日の試合前に明言。
何とか先発として独り立ちさせようとする親心を見せるも、この発言が『Dodger Blue』Xなど海外のメディアで報じられると、ドジャースファンからは困惑の声も多く上がった。
「なぜ彼らはそんなに頑固なんだ？」「彼は明らかにスタメンとして準備できていない」「彼は最初のスタメン前に自信がないと自分で認めたことさえある」「本気で意味が分からない」と反響が広がった。
特にファンの中では開幕に向かうOP戦の乱調、また初戦のガーディアンズ戦の登板後に佐々木自身が漏らした「自信はそんなになかったですし、正直自分が一番不安だった」と率直に話した心情が“スタンバイができてない”と映ってしまったようだ。この発言は米メディアでも疑問視された。
再び先発に挑戦しているメジャー2年目は、ロバーツ監督からも従来の直球、スプリットのコンビネーションに加え、球種のバリエーションを増やすように求められるなど新たな挑戦にも取り組んでいる。
開幕3戦目の登板は現地12日に本拠地で行われるレンジャーズ戦でベテラン右腕、ジェーコブ・デグロムとの投げ合いが予定されている。前回の6失点投球から立ち直れるか。引き続き、剛腕のパフォーマンスに注目が集まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]