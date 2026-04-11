◆４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権

ＮＨＫマイルＣトライアルが１５頭立てで行われ、横山武史騎手騎乗で２番人気のゴーラッキー（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）は６着。最後の直線で追い込むことはできず、デビューからの連勝は２で止まった。

初戦で報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制したバステール（２着）に勝利。前走の１勝クラスも３馬身半差で快勝した。初の右回りの舞台で重賞に初挑戦したが、タイトルを手にすることはできなかった。

原優介騎手騎乗で６番人気のレザベーション（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ダノンプレミアム）が重賞初制覇を飾り、勝ち時計は１分３３秒３。１番人気のロデオドライブが２着。４番人気で３着のジーネキング（横山和生騎手）までが、５月１０日に東京・芝１６００メートルで行われる本番への優先出走権を獲得した。

横山武史騎手（ゴーラッキー＝６着）「右回りは良くないですかね。調教の時から右の口が強い面は気にしていましたが、競馬ではより強く出てしまいました。それに馬群でひるむシーンが２回ほどあってブレーキをかけたのが、もったいなかったです。これから慣れてくればと思いますし、いい馬です」

佐々木大輔騎手（ヒズマスターピース＝７着）「競馬の感じでは、あのようなフォームの馬なので矯正せずに運びましたし、折り合い面も良くなっていました。器用さがあってコーナーがある方が息が入るので、中山コースも大丈夫でした。水分を含んだ馬場は、そこまで力がある馬ではないので得意ではないです」

大野拓弥騎手（スマイルカーブ＝８着）「最後は脚を使っているので、いい馬場でやれるなら巻き返しがあっていいと思います」

田辺裕信騎手（ジーティーシンドウ＝９着）「もっとハミを取ってくれると思いましたが…。この馬らしい雰囲気ではなかったですね」

石橋脩騎手（ガリレア＝１１着）「馬の感じは良かったです。前が残ると思ったので、行った馬の後ろにはまれればと思ったのですが、入りきれなかったです。それでも馬場のいいところをリズム良く走れていましたが、馬場が悪い４コーナーで、脚を取られてしまいました」

ディー騎手（シュペルリング＝１３着）「ゲートは出ましたが、力んでしまって、なかなか力みが取れず、いい末脚を使えなかったです。自己条件で距離を短縮すれば能力がある馬なので、もっと脚は使えると思います」

吉田豊騎手（マダックス＝１４着）「出たなりでゲートは出たが、右に傾いて走っていた。折り合っているが、無駄なバランスでした。そのあたりを覚えていく段階ですね」