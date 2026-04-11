◇MLB ドジャース 8-7 レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が劇的なサヨナラ勝ちをおさめたレンジャーズ戦後に、日本人選手として最長となる44試合連続出塁を達成した大谷翔平選手に対してコメントをしました。

まずロバーツ監督はこの日、1安打1四球で2度出塁をした大谷選手が日本人最長記録更新の44試合連続出塁を達成したことについて聞かれると「素晴らしいことだよ。四球を選べているし、彼は自分の役割を果たしている。これでまだ本調子ではないからね。これから調子が上がってくる余地があることを示せているのはよいことだ」と語りました。

この日はドジャー・スタジアムでの試合。さらに大谷選手のボブルヘッド・デーでもありました。昨季は自身の人形が配られる試合では目立った活躍を度々披露してきたこともあり、ロバーツ監督は「今夜はホームランを打つんじゃないかと思ったよ。彼自身もボブルヘッド・デーにホームランを打ちたかったと思うよ。それは叶わなかったけど仕方ないね」と言及。そしてボール球を振らず四球をしっかり選んでいる大谷選手の心境を推し量ると「自分自身を納得させているように思う。選手はバットを振って打つのが好きなのは変わらないからね。でも彼は賢いから、もし相手投手が彼にストライクを投げず四球を与えるつもりなら、四球を選ぶ方が得策だと分かっている」と好打者だからこそ生じるジレンマを抱えつつも、ここまでうまく対処していることを示唆しました。

そして大谷選手が四球で出塁することへの効果については「四球の一部は、才能のある選手だから相手投手が慎重に投球してくるという意味で、ある種人為的な要素もある。彼はそのことを理解し、後続のタッカーやスミスに四球を与えた代償を払わせるよう仕向ける自制心を持っている。打者は時に焦ることもあるが、彼はその安定感を示すという点で本当に素晴らしい仕事をしている」とチームへの貢献をたたえ、我慢の姿勢を貫く大谷選手の気持ちに対しても理解を示しました。