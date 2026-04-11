◆第４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）＝３着馬までにＮＨＫマイルＣへの優先出走権

ＮＨＫマイルＣのトライアルレースに１５頭が出走し、３番人気のディールメーカー（牡３歳、美浦・大和田成厩舎、父イスラボニータ）は、ゴール前で脚を伸ばすも４着だった。中山の芝１６００メートルで連勝して今回のＧ２に臨んだが、Ｇ１への優先出走権には首差届かず。戸崎圭太騎手は騎乗停止明け初日で今回のＧ２に臨んでいた。

原優介騎手騎乗で６番人気のレザベーション（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ダノンプレミアム）が重賞初制覇を飾り、勝ち時計は１分３３秒３。

４番人気で３着のジーネキング（横山和生騎手）までが、５月１０日に東京・芝１６００メートルで行われる本番への優先出走権を獲得した。

戸崎圭太騎手（ディールメーカー＝４着）「今日はメンコを取りましたが、変にテンションが上がることなく、上手に走れていました。ただ、馬場に脚を取られてバランスを崩していました。そのなかでラストまで頑張っています」

三浦皇成騎手（アルデトップガン＝５着）「以前乗せてもらった時もそうでしたし、調教師とも素軽いフットワークで芝が合うと思っていました。距離がどうかと思いましたが、折り合って最後まで脚を使ってくれましたね。ダートを走っている馬とはいえ、掘れている馬場でバランスが取れなかったですけど、最後はポテンシャルだけで来てくれたと思います」