元子役・村山輝星、高校進学を報告 16歳の姿に驚きの声「大人顔じゃん！」「英語ペラペラな小さな女の子だと思ってたのに」
俳優・タレントの村山輝星（16）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近況ショットとともに、4月8日に16歳になったことを伝えた。
【写真】村山輝星、16歳になった近況ショット
投稿で「2026年4月8日、16歳になりました！」と報告。「今年も桜と共に誕生日の写真を撮ることができました」と、桜の前で自撮りするショットを添えた。続けて「この春は中学を卒業し、高校に進学しました。これまで支えてくださったたくさんの方々への感謝を忘れずに、16歳も充実した一年になるよう精進して参ります」と意気込みもつづった。
この投稿に、「おめでとう！」「高校生活頑張ってね〜」高校入学と誕生日を祝福するコメントが多数。また、16歳の姿に「早いもんだねー」「大人っぽくなったと思ったら、１６歳」「もう、大人顔じゃん！」「英語で遊ぼうで英語ペラペラな小さな女の子だと思ってたのにもう高校生…月火の経つのは早いものです」など、驚きのコメントも寄せられた。
【写真】村山輝星、16歳になった近況ショット
投稿で「2026年4月8日、16歳になりました！」と報告。「今年も桜と共に誕生日の写真を撮ることができました」と、桜の前で自撮りするショットを添えた。続けて「この春は中学を卒業し、高校に進学しました。これまで支えてくださったたくさんの方々への感謝を忘れずに、16歳も充実した一年になるよう精進して参ります」と意気込みもつづった。
この投稿に、「おめでとう！」「高校生活頑張ってね〜」高校入学と誕生日を祝福するコメントが多数。また、16歳の姿に「早いもんだねー」「大人っぽくなったと思ったら、１６歳」「もう、大人顔じゃん！」「英語で遊ぼうで英語ペラペラな小さな女の子だと思ってたのにもう高校生…月火の経つのは早いものです」など、驚きのコメントも寄せられた。