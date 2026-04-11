町田、ACLEファイナルズ前の最終戦は白星！ ナ・サンホ弾で柏を下す
明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第10節が11日に行われ、FC町田ゼルビアと柏レイソルが対戦した。
AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズを控えている町田は、1試合消化試合数が多く、ここまで10試合で勝ち点「19」を獲得し、3位につけている。対する柏は開幕3連敗スタートとなったが、現在は3試合負けなしの2連勝中で調子を上げており、9試合で勝ち点「11」の7位につけている。
試合はスコアレスで前半を折り返すと、75分に徳村楓大が左サイドからグラウンダーのクロスを入れた流れからこぼれ球をナ・サンホが押し込んで、町田が先制に成功した。
このまま試合は終了。町田はACLEファイナルズ前最後の一戦を白星で飾ることに成功した。一方、柏は4試合ぶりの黒星となった。
【スコア】
FC町田ゼルビア 1−0 柏レイソル
【得点者】
1−0 75分 ナ・サンホ（FC町田ゼルビア）
AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズを控えている町田は、1試合消化試合数が多く、ここまで10試合で勝ち点「19」を獲得し、3位につけている。対する柏は開幕3連敗スタートとなったが、現在は3試合負けなしの2連勝中で調子を上げており、9試合で勝ち点「11」の7位につけている。
このまま試合は終了。町田はACLEファイナルズ前最後の一戦を白星で飾ることに成功した。一方、柏は4試合ぶりの黒星となった。
【スコア】
FC町田ゼルビア 1−0 柏レイソル
【得点者】
1−0 75分 ナ・サンホ（FC町田ゼルビア）