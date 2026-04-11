【リーグ・ドゥ】ラヴァル 2−2 スタッド・ランス（日本時間4月11日／スタッド フランシス ル バサー）

【映像】DF翻弄！“ケイトゾーンからの右足”（実際の様子）

スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、得意のフィニッシュパターンを披露。シュートに持ち込む際の一連の動作で、さすがのテクニックを見せた。

スタッド・ランスは日本時間4月11日、リーグ・ドゥ第30節でラヴァルと対戦。中村は3ー5ー2のフォーメーションで2トップの一角としてプレーした。

すると1点を追いかける32分、中村らしい鋭いカットインからゴールに迫る。左サイドに開いた中村は、中央でMFアンジュ・マルシャル・ティアがボールを受けたタイミングで、背後を狙って動き出す。

そこへスルーパスが通ると、中村は左足のワントラップでDFティボー・バーガスの逆を取る。素早く持ち替え、コンパクトに右足を振った。得意の“ケイトゾーン”からのフィニッシュは、惜しくもGKの正面を突いたが、多彩なフィニッシュワークを持つ中村らしいプレーとなった。

するとSNSのファンたちも「惜しかった」「敬斗ゾーンからのシュート」「やっぱり中村がボールもつとゴールに近づくね」「シュートは正面だったが、中村の積極性はいいね」「ケイトゾーン！やっぱりシュートへの持って行き方がうまいわ」など称賛の声が相次いでいる。

この日は2つのシュートでゴールに迫った中村だったが、チームのシステム変更によりハーフタイムで交代に。45分間のプレーに終わった。なお、チームは同点に追いつき勝ち点1を獲得。勝ち点48で、リーグアン昇格プレーオフ圏内の4位に位置するも、自動昇格圏内の2位サンテティエンヌとは勝ち点差6となっている。（ABEMA de DAZN／リーグ・ドゥ）