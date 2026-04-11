◇明治安田J1百年構想リーグ第10節 広島1―1（PK5―4）（2026年4月11日 エディオンピースウイング広島）

明治安田J1百年構想リーグは8試合が行われ、西地区では広島が1―1から突入したPK戦の末に5―4で清水を制し、5試合ぶりの白星を飾った。

長いトンネルを脱出した。1試合平均でリーグ最多のシュート数を記録しながら、直近4試合は合計3得点で4連敗。今節も後半26分に前節開始7秒の“J1最速弾”を決めたFW呉世勲（オ・セフン）に先制点を許したが、3分後にすぐ、FW木下のゴールで追いついた。

1―1のまま突入したPK戦では日本代表GK大迫が勝利の立役者となった。清水の4人目、MF小塚のシュートコースを完璧に読んで左に飛んでセーブ。広島側は続く4人目のMF中島と5人目の木下が成功し、決着をつけた。

木下は「（大迫が）もう止めると思って、最後勝って決めるというイメージで待っていた。（4連敗は）アンラッキーな部分もあったが、チームが崩れず、団結していたことが大事だった」と待望の勝利を手にできた要因を口にした。