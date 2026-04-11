「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔と女優の新木優子が１１日、結婚を発表した。

２人の結婚に、共演経験のある俳優・小手伸也が「二人を知る友人として、このニュースは喜ばしい限り …え？いつ知ったか？今日のニュースですよ。僕はこーゆー報告を事前にされるタイプの人望が皆無なんです！！」とＸ（旧ツイッター）でポスト。

そのほかファンからは「お似合いすぎる やっぱ新木優子みたいに可愛いだけじゃなく、媚びない。でも冷たくない。ちゃんと自分を持ったまま相手を尊重できるバランスのある人が素敵な男に選ばれるんだね」「噂通りだったね」「作画同じの美男美女でお似合いすぎる」「３６０度どこから見ても美しい天然ガチ美女はガチイケメンとちゃんと結婚していくんだよね この２人の子供に生まれたい」などの声があがった。

中島は、一粒万倍日のこの日、所属事務所の公式サイトで「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます」と発表。新木も所属事務所の公式サイトを通じて喜びを報告した。

２人は、２０１７年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演。中島がネガティブな主人公役で主演し、新木はポジティブなヒロイン役でラブストーリーを演じた。同作の舞台あいさつでは、新木が泣きの芝居の撮影で苦労した際、中島が「いつまでも待つから」と気遣っていた秘話が明かされていた。その後も、ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」シリーズ（１８、２０年）で共演。その後、交際に発展したとみられる。