元AKB48メンバー、ライスペーパー使った“お家ご飯”披露「早速真似します」「忙しいのに凝った料理凄すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】元AKB48でタレントの高城亜樹が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。ライスペーパーを使った手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB「忙しいのに凝った料理凄すぎる」ライスペーパー使ったお家ご飯
高城は「今週から新生活が始まった我が家！長男小学校入学式 次男幼稚園入園式 みんな1週間頑張りました」と報告。「えびと蓮根ライスペーパーに巻いて焼いたやつが美味しかった！」と、こんがりと焼き色のついたボリュームのある手料理を披露しており、「次はカタチを綺麗に作るの目標」とつづっている。
また、そんな忙しい中でも「お家ご飯頑張った自分に拍手」と締めくくっている。
この投稿は「忙しいのに凝った料理凄すぎる」「早速真似します」「よだれ出るほど美味しそう」「栄養満点なご飯」「いい匂いして来そう」などと反響を呼んでいる。
高城は、夫でサッカー・清水エスパルズの高橋祐治選手と2019年2月に結婚。同年11月に長男が誕生し、2022年に4月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB「忙しいのに凝った料理凄すぎる」ライスペーパー使ったお家ご飯
◆高城亜樹、ライスペーパー使った手料理公開
高城は「今週から新生活が始まった我が家！長男小学校入学式 次男幼稚園入園式 みんな1週間頑張りました」と報告。「えびと蓮根ライスペーパーに巻いて焼いたやつが美味しかった！」と、こんがりと焼き色のついたボリュームのある手料理を披露しており、「次はカタチを綺麗に作るの目標」とつづっている。
◆高城亜樹の投稿に反響
この投稿は「忙しいのに凝った料理凄すぎる」「早速真似します」「よだれ出るほど美味しそう」「栄養満点なご飯」「いい匂いして来そう」などと反響を呼んでいる。
高城は、夫でサッカー・清水エスパルズの高橋祐治選手と2019年2月に結婚。同年11月に長男が誕生し、2022年に4月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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