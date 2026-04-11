高城亜樹（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/11】元AKB48でタレントの高城亜樹が4月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。ライスペーパーを使った手料理を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】34歳元AKB「忙しいのに凝った料理凄すぎる」ライスペーパー使ったお家ご飯

◆高城亜樹、ライスペーパー使った手料理公開


高城は「今週から新生活が始まった我が家！長男小学校入学式 次男幼稚園入園式 みんな1週間頑張りました」と報告。「えびと蓮根ライスペーパーに巻いて焼いたやつが美味しかった！」と、こんがりと焼き色のついたボリュームのある手料理を披露しており、「次はカタチを綺麗に作るの目標」とつづっている。

また、そんな忙しい中でも「お家ご飯頑張った自分に拍手」と締めくくっている。

◆高城亜樹の投稿に反響


この投稿は「忙しいのに凝った料理凄すぎる」「早速真似します」「よだれ出るほど美味しそう」「栄養満点なご飯」「いい匂いして来そう」などと反響を呼んでいる。

高城は、夫でサッカー・清水エスパルズの高橋祐治選手と2019年2月に結婚。同年11月に長男が誕生し、2022年に4月に次男を出産した。（modelpress編集部）

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