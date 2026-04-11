お笑いコンビ「フットボールアワー」が、11日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、岩尾望（50）が独身の生活について語った。

未婚で愛犬と暮らしている岩尾について、相方・後藤は「心配なんですよ、これから年取っていくと、何かあった時に岩尾来えへんとかいうことも考えられるやん。誰かが見つけなあかんかったりするわけよ」と一人暮らしの岩尾を案じているとトーク。「一番最初に鍵開けるの嫌やねん」と“もしもの時”の第一発見者になりたくないと熱弁しスタジオに笑いを誘った。

これに岩尾自身も大笑いで「怖くなる時はありますけどね、確かに」。昨年、帯状疱疹になったといい「めっちゃ痛いやつ、最初は原因不明なんです。発疹が現れるまでは」と初期症状の激痛で不安になったことを回顧。

続けて「何でこんな腹が痛いんだ、これヤバいんちゃうか？と思って、何か怖なって。アマゾンの定期お特便を解約していったんです。もしものことあっても届き続けて受け取られへん」。これに後藤は「なんの話や」と鋭くツッコミ、スタジオを爆笑させた。