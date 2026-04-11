中村勘九郎の妻・前田愛、2人の息子の入学式を報告 長男は高校生、次男は中学生に「早いなぁ」「桜も愛さんも美しい」
歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。今春、高校生と中学生になった息子たちの入学式を終えたことを報告した。
【写真】「愛があふれてます」勘九郎＆息子たちとの“おめかし”家族4ショット披露の前田愛
前田の長男は、歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（15）、次男は2代目 中村長三郎（12）。
投稿では「春ですね」「入学式をふたりとも終えて新しい生活のスタートです」と新生活が始まったことを報告し、白いブラウス姿の自身の近影や青空に映える桜風景などの写真を披露した。
コメント欄には「勘太郎さん 長三郎さん ご入学おめでとうございます」「早いなぁ」「新しい生活に新しい出会い、楽しみですね」「桜も愛さんも美しい」「可愛い＆綺麗！」「学生生活、役者と大変な事の方が多い中ですが実りある生活になりますように」「学校も歌舞伎もいっぱい楽しんでほしいですね」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「愛があふれてます」勘九郎＆息子たちとの“おめかし”家族4ショット披露の前田愛
前田の長男は、歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（15）、次男は2代目 中村長三郎（12）。
投稿では「春ですね」「入学式をふたりとも終えて新しい生活のスタートです」と新生活が始まったことを報告し、白いブラウス姿の自身の近影や青空に映える桜風景などの写真を披露した。
コメント欄には「勘太郎さん 長三郎さん ご入学おめでとうございます」「早いなぁ」「新しい生活に新しい出会い、楽しみですね」「桜も愛さんも美しい」「可愛い＆綺麗！」「学生生活、役者と大変な事の方が多い中ですが実りある生活になりますように」「学校も歌舞伎もいっぱい楽しんでほしいですね」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。