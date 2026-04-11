Cocomi、人気アニメ『ハイキュー!!』グッズを購入する“幸せそう”な姿に反響！ 香港のイベントショット
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは4月10日、自身のInstagramを更新。人気アニメグッズを購入する姿を披露しました。
【写真】Cocomi、アニメグッズを購入する“幸せそう”な姿
この投稿には、記事執筆時点の11日現在で2万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】Cocomi、アニメグッズを購入する“幸せそう”な姿
「グッズ買ってる私が幸せそう」Cocomiさんは「グッズ買ってる私が幸せそう」とつづり、7枚の写真を投稿。4月4〜5日に香港で開催されたアジア最大級のポップカルチャーイベント「CON-CON HONG KONG 2026」のアンバサダーを務めたCocomiさん。人気アニメ『ハイキュー!!』のキーホルダーをいくつも手にするなど、アニメグッズを楽しそうに購入する姿を披露しています。
「西谷の足セーブ、、、！」大のアニメ・漫画ファンで知られるCocomiさん。同日の別投稿では「西谷の足セーブ、、、！」とつづり、『ハイキュー!!』の烏野高校体育館を再現した体験ゾーンで人気キャラクターのパネルとともにレシーブをする姿や7日の投稿では『呪術廻戦』の体験ブースやアニメグッズを物色する姿を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)