「サポーターをここまで待たせてしまった」久々の勝利、広島の31歳FWが思い吐露。同点弾で連敗ストップに導く
サンフレッチェ広島は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で清水エスパルスとホームで対戦した。１−１で突入したPK戦を５−４で制し、連敗を「４」で止めた。
同点ゴールを挙げ、PK戦では最後のキッカーを務めてしっかりと決めきった木下康介は、５試合ぶりの勝利に、まずは「90分で勝てたら良かったんですけど、勝ちは勝ちなので」と安堵の表情を見せた。
続けて「サポーターには本当に、我慢というか、ここまで待たせてしまった。これからどんどん勝って、勝利を積み重ねていきたいと思います」とファンへの想いを口にした。
勝利から遠ざかっていた期間を「アンラッキーな部分もあった」としながらも、「チームが崩れなかった。やっぱり、団結していたってことが大事だったかなと思います」とチームの一体感を勝因に挙げた。
現在、新しいサッカーを構築中というチーム状況について、31歳のFWは「構築中とはいえ、勝たなくちゃいけない、勝ちを積み重ねなきゃいけないチームだと思っているので。これからもっともっと勝ってサポーターと喜べるように頑張ります」と、さらなる奮闘を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ガッキー、有村架純、今田美桜らを抑えての１位は？ 「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」
同点ゴールを挙げ、PK戦では最後のキッカーを務めてしっかりと決めきった木下康介は、５試合ぶりの勝利に、まずは「90分で勝てたら良かったんですけど、勝ちは勝ちなので」と安堵の表情を見せた。
続けて「サポーターには本当に、我慢というか、ここまで待たせてしまった。これからどんどん勝って、勝利を積み重ねていきたいと思います」とファンへの想いを口にした。
勝利から遠ざかっていた期間を「アンラッキーな部分もあった」としながらも、「チームが崩れなかった。やっぱり、団結していたってことが大事だったかなと思います」とチームの一体感を勝因に挙げた。
現在、新しいサッカーを構築中というチーム状況について、31歳のFWは「構築中とはいえ、勝たなくちゃいけない、勝ちを積み重ねなきゃいけないチームだと思っているので。これからもっともっと勝ってサポーターと喜べるように頑張ります」と、さらなる奮闘を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ガッキー、有村架純、今田美桜らを抑えての１位は？ 「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」