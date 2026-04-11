同点ゴールを挙げた木下。広島が５試合ぶりの勝利を飾った。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　サンフレッチェ広島は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で清水エスパルスとホームで対戦した。１−１で突入したPK戦を５−４で制し、連敗を「４」で止めた。

　同点ゴールを挙げ、PK戦では最後のキッカーを務めてしっかりと決めきった木下康介は、５試合ぶりの勝利に、まずは「90分で勝てたら良かったんですけど、勝ちは勝ちなので」と安堵の表情を見せた。

　続けて「サポーターには本当に、我慢というか、ここまで待たせてしまった。これからどんどん勝って、勝利を積み重ねていきたいと思います」とファンへの想いを口にした。
 
　勝利から遠ざかっていた期間を「アンラッキーな部分もあった」としながらも、「チームが崩れなかった。やっぱり、団結していたってことが大事だったかなと思います」とチームの一体感を勝因に挙げた。

　現在、新しいサッカーを構築中というチーム状況について、31歳のFWは「構築中とはいえ、勝たなくちゃいけない、勝ちを積み重ねなきゃいけないチームだと思っているので。これからもっともっと勝ってサポーターと喜べるように頑張ります」と、さらなる奮闘を誓った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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