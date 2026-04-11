◇プロ野球 パ・リーグ 西武ーロッテ(12日、 ベルーナドーム)

翌12日の予告先発が発表され、ロッテの先発マウンドには廣池康志郎投手があがることが発表されました。あわせて廣池投手が意気込みを明かしています。

2024年ドラフト5位で東海大九州キャンパスからロッテに入団した廣池投手。ルーキーイヤーの昨季は先発として、6月21日のDeNA戦でプロ初マウンドを踏みました。この試合では初回を打者3人で終えるも、2回にDeNA打線の猛攻を浴び、先頭の牧秀悟選手から筒香嘉智選手、戸柱恭孝選手と連続でHRを被弾。2回3失点という結果となっていました。以降はリリーバーとして躍動。この先発含む18試合に登板し、防御率4.87をマークしました。

今季もここまで2試合に登板し、ロングリリーフ起用にも応え5回と1/3回を投げ防御率0.00をマーク。久しぶりの先発マウンドとなりますが「まずは楽しんで投げて、ペース配分とかは考えず中継ぎと同じくらいの勢いでしっかり強気に攻めて試合を作れればいいかなと思います」と意気込みました。

なお対する西武の先発は平良海馬投手と発表されています。