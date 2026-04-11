お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。23年に結婚したタレント奥村皐月（21）について語った。

独身の時と、結婚後の変化を聞かれた岩井は「夜中、遊びに行かなくなったぐらいじゃないですかね。毎日マージャン打ってたんで。朝4時から5時くらいまで」と答えた。

「休みの日は奥さんと出かける？」の問いには「めっちゃ出かけますよ。美術館行ったりとか、買い物行ったりとか」と明かした。庄司智春が「いいよね、今…2人の時間が楽しい時期だから」と話し、岩井は「楽しいです」と答えた。

藤本美貴が「奥さんのどんなところが好き？」と聞くと「めちゃくちゃ、言ったことに対して考えてくれます。今日、こんなことあってみたいなモヤモヤしたこととか、それをちゃんと考えてくれる」と打ち明けた。

藤本が「何歳離れてました？」と質問すると、「18歳ですね」と回答。藤本が「でも、18離れてたらかわいくてたまらなくないですか？」と聞き、「そうですね」と答えた。すると相方の澤部佑が「18！？」と驚き、岩井が「なんで改めて強調してくる？」とツッコんだ。