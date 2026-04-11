ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「もぐもぐながさき」は、長崎県産柑橘（かんきつ）を使用したジェラート商品の販売を開始した。

長崎県産の希少な柑橘「はるか」「津之輝（つのかがやき）」の規格外果実を有効活用して開発した。「食品ロス削減」等の理念に共感した地場企業の協力のもと、「大衆割烹 樋口（株式会社ひぐち）」のフレンチシェフの経歴を持つ２人の料理人が担当。潤沢に果実原料を使用し、食材のプロならではの視点で柑橘本来の風味を引き出したジェラートに仕上げた。

おいしさを追求すると同時に、販売拡大していくことで「生産者の所得向上」や「食品ロス削減」につながる実践的な商品。

（１）ながさきジェラート 長崎柑橘食べ比べ６個セット（「はるか」、「津之輝」各３個）販売価格３５００円（税込、送料別）

（２）ながさきジェラート 長崎柑橘食べ比べ８個セット（「はるか」、「津之輝」各３個 、雲仙ミルク２個）販売価格４２００円（税込、送料別）

ＪＡショップ「もぐもぐながさき」で販売。いすれも数量限定で無くなり次第終了。

爽やかな香りと上品でまろやかな甘みが特長の「はるか」と、強い甘みと酸味のバランスが魅力の「津之輝」。これからの季節にぴったりの味わいで全国に届ける。