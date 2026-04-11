沖田愛加アナ、ビックシルエットコートから美脚スラリ「ほっそりしてる」「魅力的」の声
【モデルプレス＝2026/04/11】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が4月10日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳美人アナ「ほっそりしてる」コートから美脚スラリ
沖田アナは「お誕生日お祝いして…」「ありがとう」と笑顔で話している動画を公開。ビックシルエットのコートを着用し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「ほっそりしてる」「魅力的」「楽しそうですごく可愛い」「自然体でプラべ感満載」「脚がスラッとしてて綺麗」「コーデおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人アナ「ほっそりしてる」コートから美脚スラリ
◆沖田愛加アナ、美脚スラリ
沖田アナは「お誕生日お祝いして…」「ありがとう」と笑顔で話している動画を公開。ビックシルエットのコートを着用し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ほっそりしてる」「魅力的」「楽しそうですごく可愛い」「自然体でプラべ感満載」「脚がスラッとしてて綺麗」「コーデおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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