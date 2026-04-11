ゴールデンボンバー樽美酒研二、腹筋際立つ上裸姿でのレコーディング風景公開「バキバキでカッコいい」
【モデルプレス＝2026/04/11】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が4月10日、自身のInstagramを更新。スタジオでの録音中ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】45歳金爆メンバー「バキバキでカッコいい」上裸姿でのレコーディング風景
樽美酒は「今日も一日お疲れ様でした」とつづり、写真を投稿。「声を吹き込む仕事中の変なおじさん。」とコメントを添え、見事に鍛え上げられた腹筋が際立つ上裸姿で、マイクに向かって声を吹き込んでいる様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「バキバキでカッコいい」「何を録音してるの？」「これはサービスショット」「なんで裸なの」「絵面がシュールすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】45歳金爆メンバー「バキバキでカッコいい」上裸姿でのレコーディング風景
◆樽美酒研二、上裸姿でレコーディング
樽美酒は「今日も一日お疲れ様でした」とつづり、写真を投稿。「声を吹き込む仕事中の変なおじさん。」とコメントを添え、見事に鍛え上げられた腹筋が際立つ上裸姿で、マイクに向かって声を吹き込んでいる様子を披露した。
◆樽美酒研二の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バキバキでカッコいい」「何を録音してるの？」「これはサービスショット」「なんで裸なの」「絵面がシュールすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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