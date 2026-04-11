元乃木坂46メンバー、ベアトップドレスから美肩輝く「華奢」「お人形さんみたいで綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/04/11】元乃木坂46の阪口珠美が4月10日、自身のInstagramを更新。ベアトップのドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】元乃木坂46メンバー「華奢」美デコルテ際立つベアトップドレス姿
この日最終回を迎えたMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）に南瀬天役で出演していた阪口。「私には大きな挑戦の毎日で。天ちゃんと共に成長する機会をいただけたこと心からありがたく思っています」とドラマのオフショットとともに、同作品への感慨をつづった。公開された写真では、黒とシルバーの花柄が施されたベアトップドレスに黒のベールを纏った、上品な装いを披露。大胆に露出したデコルテや肩の美しいラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたいで綺麗」「華奢」「絵画みたいで見惚れてしまう」「天ちゃん役最高でした」「透明感があふれてる」「美人が引き立つドレス姿」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元乃木坂46メンバー「華奢」美デコルテ際立つベアトップドレス姿
◆阪口珠美、ベアトップドレスでドラマ完走報告
この日最終回を迎えたMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）に南瀬天役で出演していた阪口。「私には大きな挑戦の毎日で。天ちゃんと共に成長する機会をいただけたこと心からありがたく思っています」とドラマのオフショットとともに、同作品への感慨をつづった。公開された写真では、黒とシルバーの花柄が施されたベアトップドレスに黒のベールを纏った、上品な装いを披露。大胆に露出したデコルテや肩の美しいラインが際立っている。
◆阪口珠美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたいで綺麗」「華奢」「絵画みたいで見惚れてしまう」「天ちゃん役最高でした」「透明感があふれてる」「美人が引き立つドレス姿」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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