お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（50）タレント藤本美貴（41）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。子どものケンカについて明かした。

この日のゲストは3人の子どもの父、ハライチ澤部佑は、娘2人がソファで寝っ転がって紅白を見ていたら、「なんだよ！」「お前がさぁ！」って、お互い足で蹴りだしたと明かした。そして「最終的にソファの背もたれの長いクッションを突き刺したんですけど…間に。雷を落としたんですけど、『寝ろっ！』って言って」と振り返った。

そして澤部は「そういう時、どうするんですか？」と庄司と藤本に質問。庄司は「ウチはケンカになったら…例えばリビングでケンカになってたら、『リビングから出なさい』って」と話し、藤本が「ケンカしてる2人だったら、『2人、1回出ろ』って」と、そして庄司が「2人で話し合ってきなさい」と続けた。すると澤部は「学校だ、すごい」と笑った。

藤本は「話し合ってどうなったかをまとめて報告しに来い」と言うと、庄司が「それでなんとなく答えをまとめてくるから」と明かした。すると澤部は「それができるのがすごい、エライ」と反応した。藤本は「2人が納得してなかったら『納得してないからもう1回行ってこい』みたいな。『話し合ってこい』みたいな」と説明した。